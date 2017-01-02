Виділена Львову ділянка для будівництва сміттєпереробного заводу виявилася непридатною

Відстань до найближчого водоймища майже на 1 км менше, ніж повинно бути

Виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

За словами заступник керівника науково-експертної групи і кандидат технічних наук Юрія Зими, такий попередній висновок зробила науково-експертна група, повідомляє прес-служба міськради Львова.

Мова йде про земельну ділянку на території колишніх гірничо-хімічних підприємств Яворівської "Сірки".

Експертна група зробила такий висновок на підставі поверхневого просторового обстеження, згідно з яким на цій території існує велика небезпека карстових провалів. Крім того, поруч знаходяться великий орнітологічний заказник, санаторій і заповідник європейського значення, а відстань до найближчого водоймища майже на 1 км менше, ніж повинно бути.

Зима розповів, що важливим є також наявність відповідного рівня технічної культури, якого Україна поки не досягла, тому такий об'єкт на цій території може викликати різко негативний вплив на місцеве водну і геологічне середовище, повітря і грунт, рослинний і тваринний світ. Всі ці фактори ставлять заборону на будівництво будь-якого сміттєпереробного комплексу на зазначеній земельній ділянці.

"Є так звана обов'язкова складова будь-якого будівельного проекту – це оцінка впливу на навколишнє середовище. І тут є ряд порушень. Власне, за такими первинними ознаками я роблю негативний попередній висновок. Вчора у Львові відбулося перше засідання науково-експертної групи, і більшість її учасників підтримала такі мої суб'єктивні судження. Отже, будь-який проектант, який, після отримання висновків, візьме на себе сміливість розробити щодо цієї ділянки проект, потерпить фіаско. Він навіть не дійде до етапу будівництва", – сказав він.

У мерії повідомили, що відповідна робоча група працюватиме до 13 лютого. Опісля вона має озвучити остаточне рішення.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Нагадаємо, що Львівська влада витратила близько 100 млн грн на вивезення сміття в інші регіони.