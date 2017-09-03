Виділення Україні $150 млн погодили в палаті представників США

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки передбачила виділення 150 мільйонів доларів на військову підтримку України. Надання Києву коштів закладене у законі про асигнування на військові потреби в новому фінансовому році - до 1 жовтня 2017 року, який був ухвалений більшістю голосів депутатів Палати представників у середу, 8 березня.

Документ підтримав 371 депутат нижньої палати Конгресу США, 48 парламентарів висловилися "проти". Про це повідомляє DW.com.

У документі вказується, що зазначені кошти будуть доступні Пентагону з метою надання Україні військової підтримки, включаючи, зокрема, надання летальної зброї оборонного спрямування та оснащення, логістичної підтримки, підтримки розвідки української армії та сил національної безпеки, навчання особового складу українських збройних сил тощо.

Загалом оборонний бюджет Пентагону у 2017 фінансовому році складе 578 мільярдів доларів. Тепер документ ще має бути затверджений Сенатом Конгресу США, проте адміністрація президента країни Дональда Трампа заявляла про наміри збільшити бюджет міністерства оборони на поточний рік на 30 мільярдів доларів, повідомляє AP.

Нагадаємо, Комітет з асигнувань палати представників Конгресу США підготував законопроект, який передбачає передачу Україні 150 млн дол. на військові потреби.