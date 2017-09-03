Виділення Україні $150 млн погодили в палаті представників США
Документ підтримав 371 депутат нижньої палати Конгресу США, 48 парламентарів висловилися "проти". Про це повідомляє DW.com.
У документі вказується, що зазначені кошти будуть доступні Пентагону з метою надання Україні військової підтримки, включаючи, зокрема, надання летальної зброї оборонного спрямування та оснащення, логістичної підтримки, підтримки розвідки української армії та сил національної безпеки, навчання особового складу українських збройних сил тощо.
Загалом оборонний бюджет Пентагону у 2017 фінансовому році складе 578 мільярдів доларів. Тепер документ ще має бути затверджений Сенатом Конгресу США, проте адміністрація президента країни Дональда Трампа заявляла про наміри збільшити бюджет міністерства оборони на поточний рік на 30 мільярдів доларів, повідомляє AP.
Нагадаємо, Комітет з асигнувань палати представників Конгресу США підготував законопроект, який передбачає передачу Україні 150 млн дол. на військові потреби.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат