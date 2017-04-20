CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ мережі показали відео тренувань сухопутних військ Збройних сил України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Видовищні тренування Збройних сил, - ВІДЕО
На кадрах видно, як українські бійці відпрацьовують тактичні дії
Фото:rbc.ua
Відеоролик опублікувало "Військове телебачення України" на своєму YouTube.
На кадрах видно, як українські бійці відпрацьовують тактичні дії. Солдати демонструють майстерність водіння танка, прицілюється і роблять постріли.
Нагадаємо, у січні в мережі набирало популярності відео, на якому показано тренувальний політ пари вітчизняних винищувачів.
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