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Видовищні тренування Збройних сил, - ВІДЕО

На кадрах видно, як українські бійці відпрацьовують тактичні дії
У мережі показали відео тренувань сухопутних військ Збройних сил України.
Видовищні тренування Збройних сил, - ВІДЕО Фото:rbc.ua

Відеоролик опублікувало "Військове телебачення України" на своєму YouTube.

На кадрах видно, як українські бійці відпрацьовують тактичні дії. Солдати демонструють майстерність водіння танка, прицілюється і роблять постріли.

Нагадаємо, у січні в мережі набирало популярності відео, на якому показано тренувальний політ пари вітчизняних винищувачів.

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20 04 2017 17:47
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