Видворені зі США дипломати-шпигуни готували в країні такі ж атаки, як у Солсбері, – CNN

Повідомляється, що серед висланих зі США російських дипломатів були шпигуни. За даними джерел, до нападу готувалися на тих, кого в Кремлі вважали зрадниками або ворогами

Серед десятків російських дипломатів у США, яких у березні вислали з країни, були ймовірні шпигуни, які відстежували росіян і їх сім'ї, які втекли з РФ.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації США. За словами офіційних осіб, щонайменше, в одному випадку підозрювані росіяни стежили за людиною, що брала участь у програмі ЦРУ щодо надання нової ідентичності в цілях захисту переселених громадян Росії, інформує "Голос Америки".

У зв'язку з цим у американської розвідки виникли побоювання, що Росія готувалася націлитися на тих російських емігрантів в Америці, яких Кремль розглядає як ворогів або зрадників, кажуть офіційні особи з американських правоохоронних органів і розвідслужб.

Білий дім і ЦРУ відмовилися коментувати цю інформацію. Посольство РФ в США не відповіло на запит про коментар.

Нагадаємо, що 29 країн вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері. Загалом було вислано більше 150 дипломатів. Серед країн ЄС жодним чином не "покарали" Росію Австрія, Словенія, Кіпр та Греція.

Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.