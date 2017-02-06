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Вихід США з кліматичної угоди може призвести до підвищення температури у світі на 0,3 градуси

Паризьку угоду по клімату було підписано для того, щоб не допустити підвищення температури більш ніж на 2 градуси
Вихід США з Паризької угоди по клімату може призвести до того, що температура у світі зросте на 0,3 градуси за Цельсієм до 2100 року.
Вихід США з кліматичної угоди може призвести до підвищення температури у світі на 0,3 градуси Фото: з вільних джерел

За словами куратора кліматичних і погодних програм ВМО ООН Деона Тербланша, на підвищення температури впливає безліч чинників, а недотримання США умов міжнародної угоди загрожує максимальним підвищенням температури на 0,3 градуси за Цельсієм, повідомляє Аssociated Press.

Він зазначив, що рішення може також надати і інший вплив на клімат, однак поки що йдеться лише про попередні підрахунки.

Тербланш також зазначив, що Всесвітня метеорологічна організація ООН поки не розробила іншу модель для прогнозів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про рішення вивести США з угоди.

Видання зазначає, що Паризьку угоду по клімату було підписано, зокрема, для того, щоб не допустити підвищення температури більш, ніж на 2 градуси за Цельсієм до кінця XXI століття.

Нагадаємо, президент США оголосив про своє рішення покинути угоду. Цей крок завдасть масового удару по спадщині його попередника, президента Обами, який розглядав рішення проблем зміни клімату як першочергове завдання і вважав угоду одним серед його найбільших досягнень.

"Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку і її громадян, Сполучені Штати виходять з Паризької кліматичної угоди", - зазначив Дональд Трамп. 

Угоду про зміни клімату уклали 12 грудня 2015 року на Конференції ООН стосовно глобальних кліматичних змін.

22 квітня 2016 року у Нью-Йорку документ підписали 175 країн, серед яких і Україна.

 

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02 06 2017 22:20
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