Вихід США з ядерної угоди з Іраном призведе до гонки атомного озброєння, - МЗС Великобританії

Міністр закликав Трампа не виходити з ядерної угоди і вдосконалити його в співпраці з Великобританією

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що вихід США з ядерної угоди з Іраном може спровокувати гонку атомних озброєнь, і закликав президента США Дональда Трампа не виходити з ядерної угоди.

"Якщо Іран отримає ядерну зброю, то ми отримаємо гонку ядерних озброєнь на Близькому Сході. У нас буде Саудівська Аравія, яка хоче атомну зброю, єгиптяни і ОАЕ. Ситуація дуже небезпечна і ми не хочемо йти по цим шляхом", - заявив Джонсон, повідомляє The Guardian.

Він підтвердив, що в угоди є недоліки, але запевнив, що Великобританія може їх виправити і закликав Трампа не виходити з ядерної угоди.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф у четвер, 3 травня, заявив, що його країна не стане вести переговори про зміну ядерної угоди 2015 року.

Дадамо, що президент США Дональд Трамп заявив, що вже сьогодні, 8 травня, оголосить про своє рішення щодо ядерної угоди з Іраном.