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Вихователька з табору "Вікторія" не може бути відповідальною за пожежу, - адвокат

Вихователька з "Вікторії" звільнилася за місяць до пожежі
Адвокат виховательки табору "Вікторія" Олексій Чорний заявляє, що його підзахисна не може бути відповідальною за пожежу, в наслідок якої загинули 3 дитини.
Вихователька з табору "Вікторія" не може бути відповідальною за пожежу, - адвокат Фото: dumskaya.net

За його словами, виховательку Наталю Янчик на початку 2017 року призначили відповідальною за протипожежну безпеку.

"Наказом, яким на неї була накладена відповідальність, також вказується, що заступник директора табору повинна організувати проведення навчання, інструктаж. Наказ у 2017 році посилається на нормативно правовий акт, який уже був відмінений. Тобто це правила пожежної безпеки", - сказав він, інформує "Українська правда".

"На вихователя, яка не є спеціалістом в питанні пожежної безпеки, чи спеціалістом в питаннях техніки, непідготовленого, не проінструктованого, ненавченого було покладено відповідальність чисто формально", - додав адвокат.

Також він додав, що 10 серпня Янчик подала заяву на звільнення з 24 серпня.

"Це було пов’язано з тим, що закінчується дитяча зміна. Заяву у неї не приймають, а залишають на столі у заступника директора. Після 24 серпня вона фактично припиняє виконувати службові обов’язки. До моменту пожежі вона вже більше 2 тижнів не працювала", - розповів він.

Але, за його словами, наказ про звільнення їй на руки не видали.

"У неї підтвердження того, що її звільнили немає. Але факт того що вона не ходила на роботу є. Це підтверджується показами свідків, її свідченнями. У неї сьогодні (22 вересня – ред.) мало бути весілля. Є документи, що це підтверджують. Є запис у РАГСі", - сказав він.

Він додав, що після її звільнення, нікого не призначили відповідальним за протипожежну безпекою.

"Ми будемо чекати пожежно-технічної експертизи. Тобто що було причиною. Але навіть у приписі вказано, що вона не виконала вимог припису, що потягнуло за собою цю трагедію. Я впевнений, що причиново-наслідкових зв’язків між виконанням чи не виконанням нею своїх обов’язків і трагедією немає", - заявив Чорний.

Він висловив думку, що коло підозрюваних може розширитися.

"Тут є ще один пласт, який не входить в сферу мого захисту. Але протягом короткого проміжку часу були профінансовані для цього табору великі кошти, в тому числі, і на систему протипожежної безпеки. А чи були вони реально витрачені на цю справу чи ні, цим в першу чергу має займатися слідство: як вона будувалася, чи були дотримані норми, чи можна розміщувати дітей в таких дерев'яних спорудах", - сказав він.

Він наголосив, що арештована вихователька не є настільки потенційно небезпечного особою, яку треба утримувати в СІЗО.

"Стратегія захисту буде в тому, щоб показати, що це не та особа, яка повинна відповідати за ці події", - сказав він.

Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

Додамо, що в Одесі декілька сотень протестувальників намагалия пройти до будівлі міської ради і зустрітися з міським головою Геннадієм Трухановим.

Згодом депутати Одеської міськради оголосили "безстрокову" перерву в сесії через безлади на Думській площі.

Також вчора мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про відставку віце-мера з гуманітарних питань Зінаїди Цвірінько.

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22 09 2017 19:54
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