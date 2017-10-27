Викладачів, які змусили студентів піти на молебень замість пар, покарали, - омбудсмен
В заяві зазначається, що керівництво НПУ імені М.П. Драгоманова поінформувало, що згідно з розпорядженням ректора було вжито усіх заходів щодо "суворого дотримання в подальшому положень законодавства про освіту", повідомляє прес-служба омбудсмена.
"Водночас, щодо викладачів, які змушували студентів відвідати "Урочистий молебень", вжито заходів дисциплінарного впливу", - сказано у повідомленні.
Також у Лутковської додали, що раніше до Міністерства освіти і науки та керівництва НПУ імені М. П. Драгоманова було надіслано листа з вимогою вжити негайних заходів реагування, спрямованих на забезпечення суворого дотримання положень законодавства про освіту та не допускати подібних ситуацій у майбутньому.
Нагадаємо, що студенти Національного педагогічного університету імені Драгоманова 29 вересня замість пар відправилися на молебень до Володимирського собору УПЦ Київського патріархату.
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