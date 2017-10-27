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Викладачів, які змусили студентів піти на молебень замість пар, покарали, - омбудсмен

Щодо викладачів вжито заходів дисциплінарного впливу
Уповноважена з прав людини в Україні Валерія Лутковська заявила, що відправлення студентів керівництвом НПУ імені М. П. Драгоманова під час навчань на молебень є порушенням їхніх прав.
Викладачів, які змусили студентів піти на молебень замість пар, покарали, - омбудсмен Фото: facebook.com/zaychenk0

В заяві зазначається, що керівництво НПУ імені М.П. Драгоманова поінформувало, що згідно з розпорядженням ректора було вжито усіх заходів щодо "суворого дотримання в подальшому положень законодавства про освіту", повідомляє прес-служба омбудсмена.

"Водночас, щодо викладачів, які змушували студентів відвідати "Урочистий молебень", вжито заходів дисциплінарного впливу", - сказано у повідомленні.

Також у Лутковської додали, що раніше до Міністерства освіти і науки та керівництва НПУ імені М. П. Драгоманова було надіслано листа з вимогою вжити негайних заходів реагування, спрямованих на забезпечення суворого дотримання положень законодавства про освіту та не допускати подібних ситуацій у майбутньому.

Нагадаємо, що студенти Національного педагогічного університету імені Драгоманова 29 вересня замість пар відправилися на молебень до Володимирського собору УПЦ Київського патріархату.

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27 10 2017 17:55
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