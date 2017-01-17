Викладачка одного з харківських вишів пише вірші на підтримку "ДНР" та "ЛНР"

Незважаючи на внесення в базу "Миротворця" як "сепаратистки" й "активної учасниці проросійських мітингів", Броницька продовжує викладати у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

Викладачка Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Владислава Броницька пише вірші про терористичні республіки й називає українців "окупантами".

Крім викладання студентам економічної теорії, 41-річна жінка пише вірші про "ополченців Донбасу" та "українську агресію". Крім того, Броницька є прихильником російської агресії й активно поширює фейки терористів. Про це свідчать пости Броницької в соціальній мережі, повідомляє NewsRoom.

Так, наприклад, лише за 13 січня 2017 року на її сторінці опубліковано два матеріали зі звинуваченнями "укрокарателів" - в обстрілі Дебальцевого, а також нібито у вбивстві та зґвалтуванні дівчини з Красногорівки. Свою антиукраїнську позицію Броницька висловлює досить давно - в 2014 році вона була активною учасницею проросійських мітингів, давала інтерв'ю російським телеканалам про "бандерівців у Харкові", а також писала вірші про "сатанинський Євромайдан" і "нацистський збрід".

Незважаючи на внесення в базу "Миротворця" як "сепаратистки" й "активної учасниці проросійських мітингів", Броницька продовжує викладати у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, пише вірші про батальйон Мозгового й отримує "поетичні нагороди" від росіян.

В юридичній академії про викладача-сепаратиста знають і зараз вирішують, чи продовжувати з нею трудову угоду.

"Університет у жодному разі не підтримує її позицію. Зараз Владислава Броницька працює на 1/4 ставки, веде пари на одному з факультетів. Можна говорити про те, що її доступ до студентів обмежений. 30 червня 2017 року у неї закінчується контракт, ми вивчаємо всі факти, в тому числі і позицію в соцмережах, і будемо приймати рішення", - повідомив проректор з навчальної роботи Юрій Барабаш.

Нагадаємо, у вересні минулого року у Києві працівники Служби безпеки України затримали жінку, яка вела антиукраїнську пропаганду за вказівкою російських кураторів.