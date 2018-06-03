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Виконання Мінських угод передбачає розпуск "ЛНР-ДНР", – Волкер

"Небажання розформувати – це небажання виконати Мінські угоди"
Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголошує, що Мінські угоди передбачають відновлення територіальної цілісності України та розпуск незаконних структур "ДНР" та "ЛНР".
Виконання Мінських угод передбачає розпуск "ЛНР-ДНР", – Волкер Фото: delfi.lt

"Метою Мінських угод (підписаних лідерами так званих "ЛНР-ДНР") є відновлення територіальної цілісності України та конституційного порядку. Реалізація Мінська дорівнює розпуску цих незаконних структур. Небажання розформувати – це небажання виконати Мінські угоди", – написав Волкер у Twitter.

Нагадаємо, що Курт Волкер вважає, що бойові дії на сході України можна закінчити за рік.

"Ми хочемо побачити мир і закінчення боїв. Ми прагнемо бачити усіх громадян України в спокої та безпеці. Це могло б стати базою для початку повного виконання Мінських угод. І всього цього можна досягти за 12 місяців", - сказав Волкер.

Додамо, що Волкер на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки обговорив з представниками ОБСЄ загострення конфлікту на сході України.

 
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06 03 2018 09:19
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