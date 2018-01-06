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Виконавча служба арештувала рахунки "Укрспирту"

На підприємстві заявляють, що "діяльність спиртової галузі в Україні може бути зупинено"
Державна виконавча служба заарештувала рахунки держпідприємства "Укрспирт" в межах примусового стягнення з компанії штрафів на загальну суму понад 186 мільйонів гривень.
Виконавча служба арештувала рахунки "Укрспирту" Фото: unian.ua

Рахунки заарештовані згідно з рішенням держвиконавця від 24 травня цього року.

Як повідомляють на підприємстві, накладення арешту може призвести до банкрутства "Укрспирту".

"Стягнення, накладені на підприємство, зумовлені неузгодженими податковими нарахуваннями 2012-2014 років, за які жоден чиновник не поніс відповідальності", – стверджують в "Укрспирті".

Зазначається, що "Укрспирту" вдалося в судовому порядку скасувати рішення від 11 вересня 2014 року про застосування фінансових санкцій, за якими було накладено стягнення, але всупереч цьому накази про стягнення були взяті до виконання.

"ДП "Укрспирт" на 31 травня 2018 року не має ніякої заборгованості за податками, зборами, платежами. Під час відсутності заборгованості вживаються заходи зі стягнення з підприємства 186,7 млн грн", – заявляють на підприємстві.


Фото: ukrspirt.com

"Укрспирт" перебуває в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства. Загальна виробнича потужність ДП – понад 30 млн доларів на рік. Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик.

Нагадаємо, в Румунії затримали колишнього генерального директора державного підприємства "Укрспирт" Михайла Лабутіна.

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01 06 2018 22:50
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