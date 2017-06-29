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Виконавча служба стягнула з "Газпрому" до бюджету 80 млн грн

Виконавча служба здійснює подальші дії в цьому напрямі
Державна виконавча служба стягнула з АТ "Газпром" 79,8 млн грн до бюджету у рамках штрафу, накладеного Антимонопольним комітетом України на російську компанію.
Виконавча служба стягнула з "Газпрому" до бюджету 80 млн грн Фото: gazeta.ua

"Рішення щодо "Газпрому", яке було ухвалене АМКУ на 171 млрд гривень і яке потім було предметом розгляду в господарських судах, надійшло на виконання до ДВС і нині виконується", - повідомив заступник глави Міністерства юстиції України з питань виконавчої служби Сергій Шкляр, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Зараз маємо такі результати: 79,8 млн гривень уже стягнуто з боржника і перераховано до держбюджету. Здійснюємо подальші виконавчі дії в цьому напрямі", - сказав він.

Нагадаємо, що Господарський суд Києва вирішив стягнути 79,877 млн гривень дивідендів ПрАТ "Газтранзит" (Київ, частково належить російському "Газпрому") у рамках примусового стягнення з ПАТ "Газпром" штрафу Антимонопольного комітету України.

"Газпрому" і "Нафтогазу" належить по 40,2174% акцій "Газтранзиту", ще 19,5652% акцій - турецькій компанії Turusgas.

У січні 2016 року АМКУ оштрафував ПАТ "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України.

Потім це рішення було кілька разів підтверджене українськими судами. Вкотре 22 лютого Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який зріс уже до 172 млрд гривень за рахунок пені за його несплату.

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29 06 2017 22:56
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