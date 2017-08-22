Виконком ФФУ проголосував "за" матчі Прем'єр-ліги в Маріуполі

Виконком Федерації футболу України підтримав рішення комітету з питань стадіонів продовжувати проводити матчі Прем'єр-ліги в Маріуполі

Про це повідомляє Footboom.

З 30 присутніх членів виконкому з правом голосу за проголосувало 28, проти – двоє.

За неофіційною інформацією, віце-президент ФФУ Ігор Кочетов (один з двох членів, що проголосували проти) повідомив виконкому, що київське "Динамо2 не має наміру їхати в Маріуполь.

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Як відомо, "Динамо" відмовляється грати в Маріуполі через можливу загрозу теракту. Зокрема, органи безпеки не рекомендували "Динамо" проводити матч в Маріуполі. Тому президент клубу Ігор Суркіс вимагає перенести гру в інше місто. У свою чергу президент УПЛ Володимир Генінсон та президент ФФУ заявляють, що немає жодних підстав переносити матч, оскільки стадіон "Іллічівець" пройшов атестацію. Разом з тим, представники ФК "Маріуполь" переконують, що в місті безпечно проводити футбольні матчі, оперуючи тим, що інші команди вже приїжджали до прифронтового міста. "Динамо" ж вимагає документ від спецслужб, відповідно до якого, клубу буде рекомендовано приїжджати в Маріуполь.

"Динамо" має законне право вимагати перенесення матчу до іншого міста, оскільки Маріуполь розташований неподалік від лінії розмежування. Кияни також наводять прикад, коли керівництво УЄФА переносило єврокубкові матчі з Києва та Дніпра через події під час Революції Гідності та АТО. Разом з тим, у 2004 році ФФУ погодилася перенести матч донецького "Шахтаря" проти луцької "Волині" через "Помаранчеву революцію".

Наразі дві сторони активно використовують ЗМІ для маніупулювання громадською думкою. Наприклад, на телеканалі "1+1" вийшов сюжет, де йдеться про те, що нещодавно Маріуполь потерпав від обстрілів бойовиків, однак у журналістському матеріалі використовуються фото дворічної давнини. У свою чергу канал "Футбол 1/2" використовує інші засоби, щоб переконати громадян у правоті маріупольців.

Швидше за все, скандал завершиться тим, що "Динамо" отримає технічну поразку 3:0, однак оскаржуватиме це рішення в міжнародних інстанція та здобуте там для себе позитивне рішення. Матч заплановано на 27 серпня.