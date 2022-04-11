Використання загороджувальних загонів свідчить про низьку якість військ рф – британська розвідка

російські генерали, ймовірно, хочуть, аби командири застосовували зброю проти дезертирів, у тому числі, можливо, вони санкціонували стрілянину на ураження таких дезертирів після попередження.

Британська розвідка звернула увагу на російську практику використання загороджувальних загонів для розстрілу дезертирів.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Через низький моральний дух та небажання воювати, російські війська, ймовірно, почали розгортати "загороджувальні загони" або "блокувальні підрозділи", – стверджують у розвідці.

Ці підрозділи погрожують розстрілювати власних солдатів, що відступають, з метою примусити їх до наступу, і використовувалися російськими військами в попередніх конфліктах.

"російські генерали, ймовірно, хочуть, щоб командири застосовували зброю проти дезертирів, в тому числі, можливо, вони санкціонували стрілянину на ураження таких дезертирів після попередження. Генерали також, ймовірно, хочуть утримувати оборонні позиції до смерті", – йдеться в огляді.

Тактика розстрілу дезертирів, на думку британської розвідки, свідчить про низьку якість, низький моральний дух і недисциплінованість російських військ.

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