Використання загороджувальних загонів свідчить про низьку якість військ рф – британська розвідка
Британська розвідка звернула увагу на російську практику використання загороджувальних загонів для розстрілу дезертирів.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
"Через низький моральний дух та небажання воювати, російські війська, ймовірно, почали розгортати "загороджувальні загони" або "блокувальні підрозділи", – стверджують у розвідці.
Ці підрозділи погрожують розстрілювати власних солдатів, що відступають, з метою примусити їх до наступу, і використовувалися російськими військами в попередніх конфліктах.
Тактика розстрілу дезертирів, на думку британської розвідки, свідчить про низьку якість, низький моральний дух і недисциплінованість російських військ.
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