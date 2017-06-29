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"Використати війська, а не ввести": захист Януковича уточнив, що саме екс-президент просив у Путіна

Захист просить суд, щоб ГПУ роз'яснила обвинувальний акт "через нестиковки"
Захист екс-президента Віктора Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна він не просив вводити російські війська на територію України.
"Використати війська, а не ввести": захист Януковича уточнив, що саме екс-президент просив у Путіна Фото: radiosvoboda.org

Про це в перерві суду в четвер журналістам сказав адвокат Віталій Сердюк, пише "Українська Правда".

"Немає такого листа. Копія, яка міститься в матеріалах справи – там йдеться, що Віктор Янукович звертається про захист території України. В цій заяві жодного слова про введення немає", – наголосив він.

На обурення журналістів, що Янукович писав про використання російських військ, Сердюк відповів: "Використати війська, не ввести. Мова йде про використання, а не введення".

Крім того адвокат зазначив, що захист проситиме суд, щоб ГПУ роз'яснила обвинувальний акт "через нестиковки".

"Ми будемо просили роз'яснити цей пустий обвинувальний акт як захисту, так і Віктору Януковичу. Цікаво, як генеральна прокуратура це буде робити", – зазначив він.

Як відомо, у четвер Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо екс-президента Віктора Януковича.

Прокуратура звинувачує Януковича у пособництві російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

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29 06 2017 15:00
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