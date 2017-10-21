Викрадачка дитини в Києві стежила за батьком немовляти, - ФОТО
Як повідомили в поліції, чоловік впізнав викрадачку і розповів, що бачив жінку по дорозі в дитячий сад.
У поліції також повідомили прикмети жінки. На вигляд викрадачці близько 30 років, темне волосся, середньої статури.
Фото: ГУ НП
Була одягнена в сині штани, чорні кросівки з рожевими вставками і чорну куртку з капюшоном. Також у неї був невеликий чорний рюкзак з блакитними вставками.
На пошуки дитини задіяли весь особовий склад Оболонського управління поліції і оперативний блок поліції Києва.
У відомстві також попросили повідомляти про місцезнаходження дитини або викрадачки за телефонами 102 або 097-096-07-74.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці розшукують зловмисника, який викрав 2-місячну дитину. Трагедія сталася близько 17:00 на столичній Оболоні в дитячому садку №606.
Прикмети дівчинки: майже двомісячне немовля, загорнуте в "конвертик" білого кольору, вдягнене у рожеву шапочку на зав'язках, рожеву махрову кофтинку, сині повзунки.
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