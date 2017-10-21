Викрадачка дитини в Києві стежила за батьком немовляти, - ФОТО

На вигляд викрадачці близько 30 років, темне волосся, середньої статури

Жінка, яка викрала немовля в Києві, стежила за батьком дитини по дорозі в дитячий сад.

Як повідомили в поліції, чоловік впізнав викрадачку і розповів, що бачив жінку по дорозі в дитячий сад.

У поліції також повідомили прикмети жінки. На вигляд викрадачці близько 30 років, темне волосся, середньої статури.



Фото: ГУ НП

Була одягнена в сині штани, чорні кросівки з рожевими вставками і чорну куртку з капюшоном. Також у неї був невеликий чорний рюкзак з блакитними вставками.

На пошуки дитини задіяли весь особовий склад Оболонського управління поліції і оперативний блок поліції Києва. У відомстві також попросили повідомляти про місцезнаходження дитини або викрадачки за телефонами 102 або 097-096-07-74.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці розшукують зловмисника, який викрав 2-місячну дитину. Трагедія сталася близько 17:00 на столичній Оболоні в дитячому садку №606.

Прикмети дівчинки: майже двомісячне немовля, загорнуте в "конвертик" білого кольору, вдягнене у рожеву шапочку на зав'язках, рожеву махрову кофтинку, сині повзунки.