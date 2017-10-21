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Викрадачка немовляти в Києві розповіла, навіщо їй потрібна була дитина

Дівчина нібито вирішила забрати дитину в батька, щоб віддати поліції
Викрадачка немовляти, затримана у Вишгородському районі 21 жовтня, заявила, що планувала повернути 2-місячну дитину її батькам.
Викрадачка немовляти в Києві розповіла, навіщо їй потрібна була дитина Фото: facebook.com/KyivOperativ

Про це вона сказала у коментарі, відеозапис якого опубліковано на сторінці "Київ Оперативний".

На питання, яку мету вона мала після викрадення малечі, дівчина заявила: "Повернути дитину, пояснити, з якої причини взяла, та написати, що я чула від людини, що проходила повз і все, поганих думок у мене не було".

Також дівчина заявила, що план викрасти дитину у неї з'явився вчора, 20 жовтня. 

"Я йшла біля ринку, а там чоловік говорив "Мені ця дитина геть не потрібна, я б її краще у приют здав... Я подумала – забрати, потім піти в поліції, віддати, сказати, що людина відмовилася (від дитини)", – зазначила дівчина.

На запитання, що вона зробила після викрадення, дівчина відповіла: "Сіла на маршрутку Київ-Вишгород, поїхала сюди (у с. Новосілки)".

"Приїхали у Вишгород, зустрілися з хлопцем (співмешканцем) і поїхали сюди", – повідомила вона. 

На питання, що робили з дитиною, сказала: "Нічого, тільки гралися та годували, продукти купували в аптеці у Вишгороді, памперси також там купили".

Нагадаємо, сьогодні у Києві поліція затримала дівчину, яка викрала немовля із дитсадка 20 жовтня. Немовля вже передали батькам. Викрадачці загрожує до 12 років позбавлення волі.

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21 10 2017 18:40
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