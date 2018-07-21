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Викрадені картини Ренуара і Рубенса вартістю €26 млн знайшли в Італії

Слідчі стверджують, що роботи викрали у арт-дилерів злодії, які видавали себе за покупців
Поліція в північній Італії знайшла дві картини відомих художників Ренуара та Рубенса, викрадені в 2017 році.
Викрадені картини Ренуара і Рубенса вартістю €26 млн знайшли в Італії Фото: EPA

Знайдені картини поліція представила журналістам у п'ятницю в Монці, північноіталійському місті в регіоні Ломбардія, повідомляє Associated Press.

Викрадачі підписали фальшивий контракт на 26 мільйонів євро (близько 30 мільйонів доларів), а коли торговці відволіклися, злочинці вихопили картини і втекли.

Поліція знайшла викрадені витвори мистецтва на складі в італійському Турині. У справі є восьмеро підозрюваних: чотирьох італійців та хорвата минулого місяця було заарештовано.

Нагадаємо, прикордонники спільно зі співробітниками СБУ затримали водія, який намагався перевезти через лінію зіткнення 210 картин художника Василя Кікіньова, орієнтовна вартість якої становить три з половиною мільйони гривень.

 
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21 07 2018 13:04
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