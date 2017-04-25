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Викрадену з бібліотеки Вернадського книгу "Апостол" хотіли продати в Росію, - Аваков

У зловмисників проходять обшуки
Викрадачі раритетної книги "Апостол", яку сьогодні, 25 квітня, знайшли в Києві, намагалися продати до Російської Федерації.
Викрадену з бібліотеки Вернадського книгу "Апостол" хотіли продати в Росію, - Аваков Арсен Аваков. Фото: unian.net

Відповідну заяву зробив міністр МВС України Арсен Аваков на власній сторінці у Facebook.

"Майже рік Департамент кримінальної розвідки НПУ спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ вели копітку роботу з розшуку раритету. У тому числі було організовано складні оперативні заходи, відпрацьовані зв'язки можливих підозрюваних і посередників, проведено проникнення оперативників у середовище викрадачів. За наявною інформацією – була спроба продажу книги до Російської Федерації", - розповів він.

За словами Авакова, четверо фігурантів справи затримано поліцією в одному з ресторанів у центрі Києва при спробі продати викрадену книгу. Спочатку "продавці" запросили 150 тисяч доларів, але зійшлися на 100 тисяч.

"Зловмисники є членами злочинної групи з крадіжки антикваріату і працювали "на замовлення". Прямо зараз у них проходять обшуки. Можливо, в результаті цієї операції вдасться повернути і інші викрадені артефакти", - написав міністр.

Як відомо, у Києві на вулиці Саксаганського співробітники карного розшуку затримали людей, які викрали книгу "Апостол" 1574 р. з бібліотеки Вернадського.

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25 04 2017 20:36
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