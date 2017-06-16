Викритий на хабарі в $7,5 тис головний інспектор Київської митниці, тікаючи потрапив у ДТП

Під час обшуків за місцем роботи і проживання підозрюваного було вилучено велику кількість валюти і записи з відмітками про хабарі від компаній-імпортерів

Співробітники Служби безпеки та військової прокуратури викрили на хабарі головного державного інспектора управління протидії митним правопорушенням Київської митниці.

"Правоохоронці, в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України задокументували отримання зловмисником $7,5 тис. від імпортера побутової техніки за нестворення штучних перешкод під час розмитнення товару", - повідомляє сайт СБУ.

Інспектора затримали на околиці Києва біля одного з торгово-розважальних центрів під час отримання частини хабара.

"Зловмисник намагався на власному автомобілі втекти з місця події, спровокувавши масштабну дорожньо-транспортну пригоду, у якій постраждали громадяни", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання підозрюваного було вилучено велику кількість валюти і записи з відмітками про хабарі від компаній-імпортерів.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб Київської митниці, залучених до протиправної діяльності.

Нагадаємо, що у Львівській області за підозрою у систематичному хабарництві затримали начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС.