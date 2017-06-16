Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Викритий на хабарі в $7,5 тис головний інспектор Київської митниці, тікаючи потрапив у ДТП

Під час обшуків за місцем роботи і проживання підозрюваного було вилучено велику кількість валюти і записи з відмітками про хабарі від компаній-імпортерів
Співробітники Служби безпеки та військової прокуратури викрили на хабарі головного державного інспектора управління протидії митним правопорушенням Київської митниці.
Викритий на хабарі в $7,5 тис головний інспектор Київської митниці, тікаючи потрапив у ДТП Фото: ssu.gov.ua

"Правоохоронці, в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України задокументували отримання зловмисником $7,5 тис. від імпортера побутової техніки за нестворення штучних перешкод під час розмитнення товару", - повідомляє сайт СБУ.

Інспектора затримали на околиці Києва біля одного з торгово-розважальних центрів під час отримання частини хабара.

"Зловмисник намагався на власному автомобілі втекти з місця події, спровокувавши масштабну дорожньо-транспортну пригоду, у якій постраждали громадяни", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання підозрюваного було вилучено велику кількість валюти і записи з відмітками про хабарі від компаній-імпортерів.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб Київської митниці, залучених до протиправної діяльності.

Нагадаємо, що у Львівській області за підозрою у систематичному хабарництві затримали начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 06 2017 18:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.