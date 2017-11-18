Викривальниця НАЗК позиватиметься до Луценка та САП

Керівник департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що позиватиметься до генпрокурора Юрія Луценка та САП, вимагаючи повернення справи про зловживання у Нацагентстві з запобігання корупції до НАБУ.

Про це йдеться у заяві Соломатіної, яку оприлюднено 18 листопада після передачі справи НАЗК до СБУ.

"Ганьба, Юрію Луценко, ганьба, Назаре Холодницький. Як ви могли передати справу до СБУ, якщо знали, що викривачі дали свідчення на заступника начальника управління СБУ Карпушина? Саме Карпушин приніс назад пакет з документами про зловживання у НАЗК, який мій колега відвіз на Різницьку. Повернув незареєстрованим і сказав: не лізьте", - пише Соломатіна у Facebook.

"А генпрокурор ще й написав Мустафі Найєму, що про пакет це неправда. Тобто Юрій Луценко, не заслухавши свідчень, не перевіривши факти, не ознайомившись із матеріалами справи, вже наперед упевнений, що свідки збрехали? Які ж будуть результати такого "неупередженого" розслідування, і яка доля чекає на нас і наші сім'ї?", - додала вона.

Соломатіна зазначила, що детективи, з якими викривачі зв'язалися напередодні ввечері, заявили, що весь минулий тиждень возили до САП клопотання і матеріали і їм щоразу відмовляли.

"Ми будемо боротися і домагатася повернення нашої справи до НАБУ. Ми віримо тільки детективам НАБУ. Нам байдуже, які там стосунки між НАБУ, САП чи НАЗК. Вони - єдині, кому ми віримо і ми будемо працювати тільки з ними", - зазначила Соломатіна.

Вона закликала правозахисників та адвокатів Майдану допомогти підготувати позов до генпрокурора та САП "за їхнє незаконне рішення, за брехню, зраду і порушення наших прав".

Також викривачі НАЗК звернулися до міжнародних організацій, як то Transparency International Ukraine, ПРООН в Укарїні, Human Rights Watch, представництв ЄС, Freedom House та ОБСЄ в Україні, уповноваженого ВРУ з прав людини та до посольств США, Японії, Канади, Британії, Данії, Італії, Франції, Німеччини та ін. країн із закликом не лишатися осторонь.

Нагадаємо, що 14 листопада нардеп Мустафа Найєм був організатором брифінгу керівника Департаменту фінконтроля і моніторингу способу життя НАЗК Анни Соломатіної. Та заявила, що глава НАЗК Наталія Корчак і її колеги фальсифікують результати повних перевірок е-декларацій. За її словами, агентство стало повністю підконтрольне Адміністрації Президента.

У свою чергу, в Адміністрації Президента запевнили, що не причетні до фальсифікації перевірки електронних декларацій і не мають інструментів впливу на НАЗК.

Детективи Національного антикорупційного бюро України вже почали досудове розслідування за фактом можливого вчинення посадовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовими особами інших органів влади та іншими особами в складі організованої групи дій з отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, з'єднаної з вимаганням такої вигоди, за вчинення дій в інтересах вигодонабувача і третіх осіб.