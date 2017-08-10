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Вилучення коштів із місцевих бюджетів зросте до 80%, – ЗМІ

Експерти зазначають, що зміна механізму горизонтального вирівнювання позбавляє громади мотивації до нарощування фінансових ресурсів
У державному бюджеті на 2018 рік пропонується змінити існуючий мотиваційний механізм горизонтального вирівнювання шляхом збільшення з 50 до 80% обсягу вилучення коштів із місцевих бюджетів до державного бюджету.
Вилучення коштів із місцевих бюджетів зросте до 80%, – ЗМІ Фото: з вільних джерел

Це призведе до необґрунтованого зменшення фінансового ресурсу місцевих бюджетів, які мають рівень надходжень податку на доходи з фізичних осіб на одного мешканця вище 1,1, пишуть у своїй статті для DT.UA виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан та голова Бюджетного комітету Асоціації міст України Сергій Надал.

Автори зазначають, що в цій пропозиції закладений найбільший ризик, оскільки зміна механізму горизонтального вирівнювання позбавляє громади мотивації до нарощування фінансових ресурсів – чим більше ти заробляєш, тим більше в тебе заберуть.

"У той же час, це стимулює утриманські настрої – навіщо добре працювати, якщо краще нічого не робити і отримати дотацію з державного бюджету за рахунок інших", – підкреслюють експерти.

Така система діяла до 2014 року, коли 96,3% місцевих бюджетів були дотаційними. Завдяки реформі ситуацію вдалося змінити – місцеві бюджети почали демонструвати щорічне зростання. Тому, як зазначають експерти, ніякого сенсу немає повертатися в минуле.

Нагадаємо, у проекті держбюджету на 2018 рік визначено доходи в розмірі 877 млрд грн, витрати – 948 млрд грн.

Кабінет міністрів України збільшив субвенції місцевим бюджетам на проекти соціально-економічного розвитку на 85 млн грн – до 1,7 млрд грн.

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08 10 2017 20:40
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