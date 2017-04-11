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Вимагати повернути субсидію можна тільки через суд, - Розенко

Павло Розенко закликав українців не вірити у міфи щодо системи субсидій
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що вимагати повернути субсидію може тільки суд у разі подання домогосподарством неправдивих відомостей.
Вимагати повернути субсидію можна тільки через суд, - Розенко Павло Розенко. Фото: dyvys.in

"Ніяких повернень субсидій апріорі не може бути. Будь-які повернення субсидій можуть відбуватися тільки в судовому порядку. Якщо це, умовно кажучи, вина конкретної людини, сім'ї. Якщо, наприклад, людина неправильно подає свої відомості - таке може бути. Але, якщо ви все чесно і правильно заповнили, ніяких повернень субсидій не може бути. Субсидія – це безповоротна державна допомога, яка надається людині ", - сказав Розенко в ефірі програми "Голос народу" на телеканалі "112 Україна", повідомляє прес-служба Кабміну.

Павло Розенко закликав українців не вірити у міфи щодо системи субсидій.

"Ще один із міфів, які розповсюджують, в тому числі наші політичні опоненти, що нібито людина не зможе продати квартиру, поки не відшкодує субсидії, або що діти повинні будуть повертати субсидії, які отримували батьки. Це все міфи, це все неправда", - наголосив він.

"Держава надає субсидії не для того, щоб потім щось забрати, а щоб зараз допомогти людям пережити цю непросту ситуацію з підвищенням тарифів", - підкреслив віце-прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Павло Розенко заявив, що в списках на монетизацію субсидій перебуває 1,7 млн українських сімей.

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04 11 2017 16:20
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