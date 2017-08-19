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Вимушених переселенців зараз більше, ніж будь-коли з часів Другої світової, – Трюдо

Трюдо закликав до демонстрації різноманітності та інклюзивності
Людство зможе кардинально зменшити кількість гуманітарних криз, якщо виявлятиме повагу до різноманітності та дотримуватиметься принципів інклюзивності.
Вимушених переселенців зараз більше, ніж будь-коли з часів Другої світової, – Трюдо Джастін Трюдо Фото: AFP

Про це йдеться у зверненні прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги, повідомляє "Укрінформ".

"Багато гуманітарних криз спричинені тривалим розбратом та нерівністю. Відповідальністю міжнародної спільноти є показ різноманітності та інклюзивності як переваг і як сили, спроможної здолати нетерпимість, радикалізм й ненависть", – сказав Трюдо.

За його словами, збільшення різноманітних загроз, поширення бідності, вплив переслідувань та змін клімату стали причинами складних криз у всьому світі.

"Нині більше людей є вимушеними переселенцями та мають тікати від конфліктів та насильства, ніж будь-коли з часу Другої світової війни", – зазначив глава уряду Канади.

Він також подякував усім гуманітарним працівникам, залученим до допомоги людям у всьому світі.

"У неймовірно складних обставинах ви підтримуєте тих, хто цього потребує, та відстоюєте гідність і потенціал усіх людських істот", – наголосив Трюдо.

Щороку 19 серпня з ініціативи ООН відзначається Всесвітній день гуманітарної допомоги. Цього дня 2003 року біля офісу ООН в Багдаді (Ірак) в результаті теракту вибухнула вантажівка. Трагедія забрала життя 22 осіб, зокрема верховного комісара ООН з прав людини Сержіо В’єра де Мілло.

Нагадаємо, Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на непідконтрольну Києву територію Донецької області 17 тонн будівельних матеріалів.

Міністерство закордонних справ України висловило протест проти в'їзду в Україну чергового (67-го) гуманітарного конвою з Росії.

 

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19 08 2017 21:00
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