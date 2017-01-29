Вину за скандал з мусульманськими країнами речник Трампа переклав на Обаму
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ABC News.
Спайсер кілька разів підкреслив, що саме адміністрація Обами визначила необхідність обмежень для подорожей громадянам Сирії, Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану і Лівії.
"Є ще 46 інших країн, які не увійшли до цього списку, і я думаю, це важливо зазначити. Йдеться про Алжир, Йорданію, Кувейт, Оман або ОАЕ. Це 46 країн з переважно мусульманським населенням, яких немає в цьому списку. Зазначені сім країн були визначені ще адміністрацією Обами як такі, що потребують подальшого уважного вивчення щодо подорожей", – заявив речник Трампа.
Він зауважив, що зараз у Білому домі планують розширити список заборон на інші мусульманські країни, де існують терористичні осередки.
"Безпека американських громадян, безпека нашої країни повинна мати першочергове значення. Це те, що президент зробив вчора для того, щоб переконатися, що люди, яких ми впускаємо в нашу країну, прибувають сюди в мирними намірами і не заподіють нам шкоди", – підкреслив Шон Спайсер.
Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.
Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.
У суботу, 28 січня 12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.
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