Винуватцем трагічної ДТП у Львові виявився 25-річний поліцейський Він кинув свою "бляху" біля місця аварії й утік

Співробітник поліції виявився винуватцем смертельної ДТП 30 грудня на вулиці Франка у Львові. Там автомобіль на іноземній реєстрації в'їхав у трамвайну зупинку, де перебувала 25-річна жінка, мешканка Жидачівського району. Вона загинула на місці, а водій втік, кинувши автомобіль неподалік.

Знайти його вдалося тільки наступного дня, йдеться на сайті поліції. Ним виявився 25-річний співробітник поліції.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych Депутат міськради Львова, громадський активіст Ігор Зінкевич повідомив у своєму Facebook, що це співробітник патрульної поліції Олег Лещишин. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу. Нагадаємо, що вчора внаслідок наїзду автомобіля на трамвайну зупинку у Львові загинула 25-річна дівчина. За інформацією свідків, у момент наїзду авто дівчина сиділа на зупинці. Водій втік з місця ДТП, залишивши авто за кілька сотень метрів від зупинки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію