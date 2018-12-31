Винуватцем трагічної ДТП у Львові виявився 25-річний поліцейський
Знайти його вдалося тільки наступного дня, йдеться на сайті поліції.
Ним виявився 25-річний співробітник поліції.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Депутат міськради Львова, громадський активіст Ігор Зінкевич повідомив у своєму Facebook, що це співробітник патрульної поліції Олег Лещишин.
Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що вчора внаслідок наїзду автомобіля на трамвайну зупинку у Львові загинула 25-річна дівчина. За інформацією свідків, у момент наїзду авто дівчина сиділа на зупинці. Водій втік з місця ДТП, залишивши авто за кілька сотень метрів від зупинки.
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