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Винуватцем трагічної ДТП у Львові виявився 25-річний поліцейський

Він кинув свою "бляху" біля місця аварії й утік
Співробітник поліції виявився винуватцем смертельної ДТП 30 грудня на вулиці Франка у Львові. Там автомобіль на іноземній реєстрації в'їхав у трамвайну зупинку, де перебувала 25-річна жінка, мешканка Жидачівського району. Вона загинула на місці, а водій втік, кинувши автомобіль неподалік.
Винуватцем трагічної ДТП у Львові виявився 25-річний поліцейський

Знайти його вдалося тільки наступного дня, йдеться на сайті поліції.

Ним виявився 25-річний співробітник поліції.


Фото: facebook.com/igor.zinkevych


Фото: facebook.com/igor.zinkevych


Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Депутат міськради Львова, громадський активіст Ігор Зінкевич повідомив у своєму Facebook, що це співробітник патрульної поліції Олег Лещишин.

Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що вчора внаслідок наїзду автомобіля на трамвайну зупинку у Львові загинула 25-річна дівчина. За інформацією свідків, у момент наїзду авто дівчина сиділа на зупинці. Водій втік з місця ДТП, залишивши авто за кілька сотень метрів від зупинки.

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31 12 2018 17:20
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