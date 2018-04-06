Винуватця смертельної ДТП у Запоріжжі відправили під варту

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів для громадянина Вірменії, який 2 червня скоїв ДТП у Запоріжжі з двома загиблими.

2 червня водій BMW 330 з литовською реєстрацією їхав по Прибережній магістралі в напрямку вул. Лермонтова зі швидкістю понад 100 км/год. Біля стовпа ЛЕП №220 водій змінив напрямок руху ліворуч, не переконавшись у безпеці маневру, наїхав на бордюрний камінь, після чого допустив занос авто, виїхав на тротуар і збив пішоходів - 36-річну жінку та її 4-річну доньку, - повідомила прес-служба місцевої поліції.

У результаті дівчинка померла на місці ДТП, а її мама - в реанімації.

Після ДТП водій і двоє пасажирів вийшли з машини і намагалися втекти, але двох із них спіймали свідки.

Фото: zp.npu.gov.ua

Як зазначає прес-служба відомства, спочатку чоловіки давали неправдиві свідчення і заплутували слідчих і оперативників. Однак завдяки свідкам правоохоронці з'ясували, що двоє затриманих - це пасажири. Крім того, очевидці допомогли поліцейським встановити, хто був за кермом.

Через декілька годин його затримали. Це громадянин Вірменії 1982 року народження.