Винуватця смертельної ДТП у Запоріжжі відправили під варту
2 червня водій BMW 330 з литовською реєстрацією їхав по Прибережній магістралі в напрямку вул. Лермонтова зі швидкістю понад 100 км/год. Біля стовпа ЛЕП №220 водій змінив напрямок руху ліворуч, не переконавшись у безпеці маневру, наїхав на бордюрний камінь, після чого допустив занос авто, виїхав на тротуар і збив пішоходів - 36-річну жінку та її 4-річну доньку, - повідомила прес-служба місцевої поліції.
У результаті дівчинка померла на місці ДТП, а її мама - в реанімації.
Після ДТП водій і двоє пасажирів вийшли з машини і намагалися втекти, але двох із них спіймали свідки.
Як зазначає прес-служба відомства, спочатку чоловіки давали неправдиві свідчення і заплутували слідчих і оперативників. Однак завдяки свідкам правоохоронці з'ясували, що двоє затриманих - це пасажири. Крім того, очевидці допомогли поліцейським встановити, хто був за кермом.
Через декілька годин його затримали. Це громадянин Вірменії 1982 року народження.
Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті - від 5 до 10 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.
Крім того, зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) КК України.
Нагадаємо, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Запоріжжі загинули 2 людини - п'ятирічна дівчинка померла в кареті швидкої, її матір - у реанімації.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру Створювати мистецтво може кожен. New Wave Exhibition в цьому переконує
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто