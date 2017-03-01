ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр оборони Степан Полторак доручив Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України провести службове розслідування за фактом неналежного перевезення і подальшого розміщення на Маріупольському аеродромі військовослужбовців-учасників урочистостей у Маріуполі 31 грудня 2016 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Винних у неналежному перевезенні військових, яких Порошенко нагородив у Маріуполі, покарають
У Міноборони обіцяють вжити заходів щодо посадових осіб
Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
"За результатами розслідування міністром оборони України будуть прийняті відповідні рішення щодо відповідальних посадових осіб, чиї дії призвели до виникнення цієї ситуації", - повідомляє сайт Міноборони.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко приїхав з американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом і Емі Клобучар, головою РНБО Олександром Турчиновим, міністром оборони Степаном Полтораком і начальником Генштабу Віктором Муженком у район Широкиного, де вручив державні нагороди військовим.
Пізніше одна з нагороджених, старший сержант 54-ї бригади Валерія Бурлакова, написала у Facebook, що військових, які брали участь в урочистостях, привезли "на КрАЗі без опалення", а потім довго не могли відвезти на позиції.
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