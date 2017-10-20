Винуватиця ДТП у Харкові перебувала під дією наркотичних речовин

Адвокат дівчини заявив, що ця інформація стала для неї неочікуваною

Експертиза виявила опіати у крові 20-річної Олени Зайцевої, яка в "Лексусі" врізалася в натовп людей у Харкові.

Про це повідомив представник держобвинувачення під час розгляду запобіжного заходу для Зайцевої в Київському райсуді Харкова, інформує "LB.ua".

Прокурор повідомив, що результати експертизи прийшли лише напередодні.

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Однак адвокат дівчини заявив, що ця інформація стала для неї неочікуваною. Також захист Зайцевої заявив, після затримання правоохоронці вимагали від дівчинки здавати повторні аналізи і вимагали мінімум три години для ознайомлення з документом, повідомляє "112 Україна".

Відзначимо, що опіати - це природні алкалоїди опійного маку, що мають вплив на опіатні рецептори ЦНС.

Нагадаємо, що у Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Згодом повідомили, що Олена Зайцева брала участь в гонках по нічному Харкову, коли сталася аварія.

19 жовтня суд арештував Олену Зайцеву. Дівчина відмовилася давати свідчення щодо себе, посилаючись на ст.63 Конституції України.

Вітчим винуватиці ДТП у Харкові заявив, що Зайцева ніколи не порушувала правила дорожнього руху.