Винищувач США перекинувся після приземлення За офіційною інформацією, постраждалі отримали незначні травми

Щонайменше двоє людей зазнали травм, коли винищувач F-16 під час тренувальних польотів перед авіашоу в штаті Огайо після приземлення викотився за злітно-посадкову смугу й перекинувся.

Фото: airforcetimes.com

Інцидент стався напередодні в міжнародному аеропорту Дейтона, повідомляє американське спеціалізоване видання Air Force Time. "Сержанта технічної служби виписали з лікарні вже у п'ятницю ввечері. Однак поки незрозуміло, чи виписали також пілота реактивного літака капітана Еріка Гонсалвеса", – йдеться в повідомленні. За офіційною інформацією, обидва постраждалих отримали незначні травми. Авіашоу має проходити в місті в суботу та неділю. Однак, за інформацією організаторів, авіагрупа винищувачів Thunderbirds не братиме участі в ньому через інцидент. Командування заявило, що команда безпеки польотів визначить причину інциденту в американському міжнародному аеропорту. Нагадаємо, в районі американського міста Х'юстон (штат Техас) розбився винищувач ВПС США F-16, оснащений боєприпасами.

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