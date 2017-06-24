Винищувач США перекинувся після приземлення
Інцидент стався напередодні в міжнародному аеропорту Дейтона, повідомляє американське спеціалізоване видання Air Force Time.
"Сержанта технічної служби виписали з лікарні вже у п'ятницю ввечері. Однак поки незрозуміло, чи виписали також пілота реактивного літака капітана Еріка Гонсалвеса", – йдеться в повідомленні.
За офіційною інформацією, обидва постраждалих отримали незначні травми.
Авіашоу має проходити в місті в суботу та неділю. Однак, за інформацією організаторів, авіагрупа винищувачів Thunderbirds не братиме участі в ньому через інцидент. Командування заявило, що команда безпеки польотів визначить причину інциденту в американському міжнародному аеропорту.
Нагадаємо, в районі американського міста Х'юстон (штат Техас) розбився винищувач ВПС США F-16, оснащений боєприпасами.
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