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Винищувачі Бельгії піднімалися на перехоплення літаків РФ над Балтикою

На контакт російські Су-27 не вийшли
Відразу після того, як Бельгія увійшла до складу розширеної місії НАТО по патрулюванню повітряного простору над Балтикою, бельгійські винищувачі F-16 піднімалися на перехоплення російських літаків Су-27 над Балтійським морем.
Винищувачі Бельгії піднімалися на перехоплення літаків РФ над Балтикою Су-27. Фото: vitalykuzmin.net

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАТО, опублікованому 6 вересня.

Відзначається, що в другій половині дня 5 вересня радар НАТО зафіксував два російські винищувачі, які, покинувши повітряний простір Калінінграда, попрямували на північ в міжнародний повітряний простір. При цьому на контакт Су-27 не вийшли.

У НАТО повідомили, що у відповідності зі стандартними процедурами бельгійські F-16 були підняті в небо, щоб ідентифікувати літаки. Пізніше Су-27 підлетіли до російського вантажного літака Іл-76.

Пізніше всі російські літаки повернулися в Калінінград.

"Цей інцидент демонструє готовність НАТО реагувати на ситуації в повітряному просторі, близькому до його кордонів", - підкреслили в Альянсі.

Нагадаємо, що лише за 1 тиждень серпня пілоти повітряної місії НАТО в країнах Балтії вісім разів піднімалися для розпізнавання та супроводження військових літаків Росії, що летіли над Балтійським морем, загальною кількістю 21.

Раніше американські військово-повітряні сили перехопили російські бомбардувальники Ту-95 біля берегів Аляски.

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