Винищувачі НАТО перехопили російські літаки над Балтикою

Йдеться про два російських літаки МіГ-31 і один транспортний АН-26

Іспанські та фінські винищувачі були відправлені на перехоплення трьох російських літаків, які 1 серпня здійснили польоти біля естонського повітряного простору.

У НАТО повідомляють, що йдеться про два російських літаки МіГ-31 і один транспортний АН-26, інформує "Радіо Свобода".

"Два іспанських літаки F-18 місії НАТО з контролю за повітряним простором вилетіли з авіабази "Амарі" в Естонії", – повідомили в Альянсі, зазначивши, що фінські літаки також піднімалися у повітря.

Упродовж останніх років кількість випадків перехоплення російської авіації літаками НАТО зросла на тлі напруження між Москвою і Заходом через ситуацію в Україні.

Нагадаємо, в Естонії між військовим містечком в південній частині Тапа і центральним полігоном Сил оборони буде прокладена спеціальна дорога для пересування військової техніки НАТО.