ПОЛІТИКА НОВИНИІспанські та фінські винищувачі були відправлені на перехоплення трьох російських літаків, які 1 серпня здійснили польоти біля естонського повітряного простору.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Винищувачі НАТО перехопили російські літаки над Балтикою
Йдеться про два російських літаки МіГ-31 і один транспортний АН-26
Фото:radiosvoboda.org
У НАТО повідомляють, що йдеться про два російських літаки МіГ-31 і один транспортний АН-26, інформує "Радіо Свобода".
"Два іспанських літаки F-18 місії НАТО з контролю за повітряним простором вилетіли з авіабази "Амарі" в Естонії", – повідомили в Альянсі, зазначивши, що фінські літаки також піднімалися у повітря.
Упродовж останніх років кількість випадків перехоплення російської авіації літаками НАТО зросла на тлі напруження між Москвою і Заходом через ситуацію в Україні.
Нагадаємо, в Естонії між військовим містечком в південній частині Тапа і центральним полігоном Сил оборони буде прокладена спеціальна дорога для пересування військової техніки НАТО.
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