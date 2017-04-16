Випікання паски подорожчало на 35% у порівнянні з 2016 роком
Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі на сторінці в Facebook.
"У ході дослідження ми виявили, що випікання паски в домашніх умовах буде коштувати 29,81 грн, що на 35,3% дорожче, ніж в 2016 році. Ціни майже на всі інгредієнти зросли", - йдеться в повідомленні.
Фото:прес-служба Мінекономрозвитку
Найбільше, на 34% подорожчало вершкове масло. Воно ж найбільше вплинуло на зростання кінцевої вартості домашньої паски, оскільки частка вершкового масла становить близько 30% від вартості.
"Цукрова пудра в свою чергу продовжує проявляти ознаки неабиякої стабільності - вже три роки поспіль вона коштує 40 грн за кілограм", - зазначили в міністерстві.
При цьому в Мінекономрозвитку зазначили, що "індекс паски" не є офіційним макроекономічним показником, не відображає інфляції або індексу споживчих цін. Всі розрахунки - приблизні, здійснені на основі моніторингу ДСС цін на соціально значущі товари та експертної оцінки".
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