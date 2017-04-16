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Випікання паски подорожчало на 35% у порівнянні з 2016 роком

"Індекс паски" не є офіційним макроекономічним показником, зазначили в Мінекономрозвитку
Вартість випічки паски в домашніх умовах для українських господинь у середньому склала 29,81 гривні за штуку, це на 35,3% дорожче, ніж у 2016 році.
Випікання паски подорожчало на 35% у порівнянні з 2016 роком Фото: vkusnodoma.net

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі на сторінці в Facebook.

"У ході дослідження ми виявили, що випікання паски в домашніх умовах буде коштувати 29,81 грн, що на 35,3% дорожче, ніж в 2016 році. Ціни майже на всі інгредієнти зросли", - йдеться в повідомленні.

Фото:прес-служба Мінекономрозвитку

Найбільше, на 34% подорожчало вершкове масло. Воно ж найбільше вплинуло на зростання кінцевої вартості домашньої паски, оскільки частка вершкового масла становить близько 30% від вартості.

"Цукрова пудра в свою чергу продовжує проявляти ознаки неабиякої стабільності - вже три роки поспіль вона коштує 40 грн за кілограм", - зазначили в міністерстві.

При цьому в Мінекономрозвитку зазначили, що "індекс паски" не є офіційним макроекономічним показником, не відображає інфляції або індексу споживчих цін. Всі розрахунки - приблизні, здійснені на основі моніторингу ДСС цін на соціально значущі товари та експертної оцінки".

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16 04 2017 12:32
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