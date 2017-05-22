Виплату пенсій відв'язали від прописки
До того пенсії та грошову допомогу виплачували за порядком від 30 серпня 1999 року, який передбачав виплати за місцем проживання в населених пунктах. Тепер виплати здійснюватимуть за зазначеним у заяві фактичним місцем проживання на території України, - йдеться у постанові Кабінету міністрів України.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України схвалив проект закону про реформу пенсійної системи.
Презентуючи проект пенсійної реформи, прем’єр Володимир Гройсман повідомив, що вона передбачає зміни страхового стажу і збереження віку виходу на пенсію.
Зазначимо, громадяни, які погодяться виходити на пенсію пізніше встановленого законом віку, отримуватимуть доплати за перепрацьований час.
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