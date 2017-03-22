Виплати пенсій переселенцям скоротили майже втричі
Станом на серпень 2014 року на непідконтрольних територіях Донбасу було 1,278 мільйона пенсіонерів, - повідомляють у звіті голови ПФУ Андрія Зарудного.
Станом на 1 січня 2016 року пенсії виплачували 956 тисячам переселенців.
У 2016 році всіх пенсіонерів-переселенців перевели на отримання виплат через Ощадбанк і запровадили їх постійну верифікацію, в тому числі шляхом видачі електронних пенсійних посвідчень. Пенсіонерам-переселенцям, які не звернулися за відновленням (підтвердженням) права на пенсійні виплати на підконтрольній території, виплати припинили.
"Тому в грудні 2016 року пенсії виплачувалися 548,9 тис. пенсіонерів з-поміж ВПО [внутрішньо переміщених осіб], що на 407,1 тис. менше порівняно з відповідним періодом 2015 року", - йдеться в документі.
Пенсійний фонд зазначає, що не має точних даних про чисельність пенсіонерів, які перебувають на непідконтрольній території, зокрема про померлих і тих, хто виїхав в інші країни.
Нагадаємо, Пенсійний фонд припинив обслуговування окупованої частини Донбасу. Мешканці Донбасу отримають пенсію за весь час перебування у складі "ДНР" і "ЛНР" після повернення контролю України над окупованою територією .
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