Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Виплати пенсій переселенцям скоротили майже втричі

Майже половина переселенців перестали отримувати пенсії в результаті верифікації
У 2016 році Пенсійний фонд переказав внутрішньо переміщеним особам пенсій на 11,5 млрд грн. При цьому 2016 року було виплачено 29,4 млрд гривень пенсій переселенцям.
Виплати пенсій переселенцям скоротили майже втричі Фото: inforesist.org

Станом на серпень 2014 року на непідконтрольних територіях Донбасу було 1,278 мільйона пенсіонерів, - повідомляють у звіті голови ПФУ Андрія Зарудного.

Станом на 1 січня 2016 року пенсії виплачували 956 тисячам переселенців.

У 2016 році всіх пенсіонерів-переселенців перевели на отримання виплат через Ощадбанк і запровадили їх постійну верифікацію, в тому числі шляхом видачі електронних пенсійних посвідчень. Пенсіонерам-переселенцям, які не звернулися за відновленням (підтвердженням) права на пенсійні виплати на підконтрольній території, виплати припинили.

"Тому в грудні 2016 року пенсії виплачувалися 548,9 тис. пенсіонерів з-поміж ВПО [внутрішньо переміщених осіб], що на 407,1 тис. менше порівняно з відповідним періодом 2015 року", - йдеться в документі.

Пенсійний фонд зазначає, що не має точних даних про чисельність пенсіонерів, які перебувають на непідконтрольній території, зокрема про померлих і тих, хто виїхав в інші країни.

Нагадаємо, Пенсійний фонд припинив обслуговування окупованої частини Донбасу. Мешканці Донбасу отримають пенсію за весь час перебування у складі "ДНР" і "ЛНР" після повернення контролю України над окупованою територією .

Щоб отримати соцвиплати, жителям необхідно виїхати на контрольовану Україною територію і постійно там проживати. На практиці ж частина жителів "ДНР" і "ЛНР" лише реєструються в Україні, але жити повертаються назад.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 03 2017 09:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.