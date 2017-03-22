Виплати пенсій переселенцям скоротили майже втричі

У 2016 році Пенсійний фонд переказав внутрішньо переміщеним особам пенсій на 11,5 млрд грн. При цьому 2016 року було виплачено 29,4 млрд гривень пенсій переселенцям.

Станом на серпень 2014 року на непідконтрольних територіях Донбасу було 1,278 мільйона пенсіонерів, - повідомляють у звіті голови ПФУ Андрія Зарудного.

Станом на 1 січня 2016 року пенсії виплачували 956 тисячам переселенців.

У 2016 році всіх пенсіонерів-переселенців перевели на отримання виплат через Ощадбанк і запровадили їх постійну верифікацію, в тому числі шляхом видачі електронних пенсійних посвідчень. Пенсіонерам-переселенцям, які не звернулися за відновленням (підтвердженням) права на пенсійні виплати на підконтрольній території, виплати припинили.

"Тому в грудні 2016 року пенсії виплачувалися 548,9 тис. пенсіонерів з-поміж ВПО [внутрішньо переміщених осіб], що на 407,1 тис. менше порівняно з відповідним періодом 2015 року", - йдеться в документі.

Пенсійний фонд зазначає, що не має точних даних про чисельність пенсіонерів, які перебувають на непідконтрольній території, зокрема про померлих і тих, хто виїхав в інші країни.

Нагадаємо, Пенсійний фонд припинив обслуговування окупованої частини Донбасу. Мешканці Донбасу отримають пенсію за весь час перебування у складі "ДНР" і "ЛНР" після повернення контролю України над окупованою територією .