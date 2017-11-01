Випускників військових кафедр після призову відправлятимуть до зони АТО лише добровільно, - Генштаб

Призваних офіцерів запасу, які закінчили військову кафедру, залучатимуть до проведення АТО тільки добровільно.

"Що стосується їх залучення до АТО. Дійсно, ми плануємо призивати їх до бойових військових частин. Але це залучення передбачає їхню підготовку як військовонавченого ресурсу для того, щоб після звільнення зарахувати їх до оперативного резерву першої черги. Залучення до АТО буде здійснюватися виключно у добровільному порядку. Тобто ці офіцери запасу зможуть написати рапорти, якщо вони не захочуть змінювати вид військової служби - і в добровільному порядку залучитись до проведення антитерористичної операції. Інший спосіб – це укладання контрактів. Після цього вони теж зможуть бути залучені до АТО", - повідомив під час брифінгу 11 січня заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Марк Андрусяк.

Раніше він наголосив, що рішення про призов зазначених громадян ще не прийняли. Для цього необхідно більше даних про контрактників, які захочуть звільнитися за законом про вдосконалення порядку проходження військової служби.

Нагадаємо, що у Збройні сили України будуть призивати громадян віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали офіцерські звання і не проходили військової служби.