Із 2018 року випускники ПТУ і коледжів проходитимуть ЗНО
"На сьогодні вже визначено: вперше в ДПА у формі ЗНО з української мови обов'язково братимуть участь випускники професійно-технічних закладів, а також коледжів. Це дасть можливість подивитися, який рівень підготовки є у школі, профтехустановах і коледжах, і загалом висунути єдині вимоги до рівня оцінювання випускників", - повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.
За його словами, найбільші зміни очікуються в тестах з іноземних мов. Зокрема, з'явиться елемент оцінки нового виду діяльності - сприйняття мови на слух.
"Буде окремий блок - аудіювання. Крім того, передбачається, що в процесі ДПА буде використано дворівневий тест за рівнем володіння мови В1 і В2", - зазначив керівник УЦОЯО.
Третє нововведення, яке з'явиться в проведенні ЗНО наступного року, - адаптація тестів з української мови та літератури, математики та історії України для осіб з вадами зору.
"Ця категорія є великою, ці люди потребують справедливого підходу в плані рівних умов доступу до вищої освіти", - зазначив директор УЦОЯО.
Карандій повідомив, що в подальшому можливі ще деякі зміни, зараз триває розробка нормативних актів.
Нагадаємо, Міністр юстиції Павло Петренко виступає за повну заборону заочної форми навчення для майбутніх юристів.
Кабінет міністрів України, як і планував, почне реформу освіти в Україні у визначені строки, а кошти на впровадження змін будуть шукати як всередині держави, так і ззовні, залучаючи до цього процесу міжнародних партнерів.
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