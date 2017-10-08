Із 2018 року випускники ПТУ і коледжів проходитимуть ЗНО

Також заплановано ввести аудіювання в тестах з іноземних мов

З 2018 року в процедуру проведення зовнішнього незалежного оцінювання буде внесено низку новацій.

"На сьогодні вже визначено: вперше в ДПА у формі ЗНО з української мови обов'язково братимуть участь випускники професійно-технічних закладів, а також коледжів. Це дасть можливість подивитися, який рівень підготовки є у школі, профтехустановах і коледжах, і загалом висунути єдині вимоги до рівня оцінювання випускників", - повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

За його словами, найбільші зміни очікуються в тестах з іноземних мов. Зокрема, з'явиться елемент оцінки нового виду діяльності - сприйняття мови на слух.

"Буде окремий блок - аудіювання. Крім того, передбачається, що в процесі ДПА буде використано дворівневий тест за рівнем володіння мови В1 і В2", - зазначив керівник УЦОЯО.

Третє нововведення, яке з'явиться в проведенні ЗНО наступного року, - адаптація тестів з української мови та літератури, математики та історії України для осіб з вадами зору.

"Ця категорія є великою, ці люди потребують справедливого підходу в плані рівних умов доступу до вищої освіти", - зазначив директор УЦОЯО.

Карандій повідомив, що в подальшому можливі ще деякі зміни, зараз триває розробка нормативних актів.

Нагадаємо, Міністр юстиції Павло Петренко виступає за повну заборону заочної форми навчення для майбутніх юристів.

Кабінет міністрів України, як і планував, почне реформу освіти в Україні у визначені строки, а кошти на впровадження змін будуть шукати як всередині держави, так і ззовні, залучаючи до цього процесу міжнародних партнерів.