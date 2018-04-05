На Одещині з балкону житлового будинку випав крокодил

У Білгород-Дністровському Одеської області 1 травня стався незвичайний інцидент - поліцейським довелося ловити крокодила, який випав з балконного вікна.

Рептилія випала з вікна балкону квартири на п'ятому поверсі по вулиці Перемоги, 11. Уточнюється, що тварину відпустив "погуляти" чоловік, який і тримав її у себе вдома.

Підсумком такої прогулянки стало падіння крокодила на землю, - повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на інформацію міського відділу поліції.

За інформацією прес-служби поліції, правоохоронцям вдалося зловити крокодила, зв'язати його і передати власнику. Чоловіка планують залучити до адміністративної відповідальності.