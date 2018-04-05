НОВИНИУ Білгород-Дністровському Одеської області 1 травня стався незвичайний інцидент - поліцейським довелося ловити крокодила, який випав з балконного вікна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині з балкону житлового будинку випав крокодил
Ловити рептилію довелося місцевим поліцейським
Фото: з відкритих джерел
Рептилія випала з вікна балкону квартири на п'ятому поверсі по вулиці Перемоги, 11. Уточнюється, що тварину відпустив "погуляти" чоловік, який і тримав її у себе вдома.
Підсумком такої прогулянки стало падіння крокодила на землю, - повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на інформацію міського відділу поліції.
За інформацією прес-служби поліції, правоохоронцям вдалося зловити крокодила, зв'язати його і передати власнику. Чоловіка планують залучити до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, що футболіст з Мозамбіку Естевао Альберто Джино загинув від нападу крокодила.
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