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На Одещині з балкону житлового будинку випав крокодил

Ловити рептилію довелося місцевим поліцейським
У Білгород-Дністровському Одеської області 1 травня стався незвичайний інцидент - поліцейським довелося ловити крокодила, який випав з балконного вікна.
На Одещині з балкону житлового будинку випав крокодил Фото: з відкритих джерел

Рептилія випала з вікна балкону квартири на п'ятому поверсі по вулиці Перемоги, 11. Уточнюється, що тварину відпустив "погуляти" чоловік, який і тримав її у себе вдома.

Підсумком такої прогулянки стало падіння крокодила на землю, - повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на інформацію міського відділу поліції.

За інформацією прес-служби поліції, правоохоронцям вдалося зловити крокодила, зв'язати його і передати власнику. Чоловіка планують залучити до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що футболіст з Мозамбіку Естевао Альберто Джино загинув від нападу крокодила.

 

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