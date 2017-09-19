Вирішення північнокорейської кризи має бути лише політичним, - Генсек ООН

Водночас він закликав світових лідерів уникати гострих заяв, які можуть спричинити "фатальне непорозуміння"

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш у вівторок, 19 вересня, застеріг від небезпеки війни з Північною Кореєю.

Водночас він закликав світових лідерів уникати гострих заяв, які можуть спричинити "фатальне непорозуміння".

"Використання ядерної зброї має бути немислимим. Навіть загрозу її застосування ніколи не можна толерувати. Але по всьому світу страх застосування ядерної зброї сьогодні на найвищому рівні з кінця Холодної війни", - цитує генерального секретаря ООН інформагенція dpa.

Виступаючи перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку, Гутерріш наголосив, що вирішення північнокорейської кризи має бути лише політичним.

Нагадаємо, сьогодні, в ході свого виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН президент США Дональд Трамп заявив, що якщо режим Кіма буде продовжувати загрожувати США, "ми не матимемо іншого вибору, як повністю знищити Північну Корею". Прийшов час для Північної Кореї усвідомити, що слід відмовитися від ядерної зброї і що денуклеаризацяя КНДР - єдиний спосіб знайти мирне вирішення Корейського конфлікту", - заявив президент США.

Зазначимо, КНДР пригрозила за допомогою ядерного удару відправити Японію на дно океану, а США занурити в "попіл і темряву".

Раніше, Північна Корея відкинула резолюцію Радбезу ООН про посилення санкцій і пригрозила США "найбільшим болем" в історії.

3 вересня КНДР повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.