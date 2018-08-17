Виробники міндобрив Фірташа скаржаться на "Укрзалізницю"
"Компанія "Укрзалізниця" відмовляється виконувати свої контрактні зобов'язання перед хімічними підприємствами групи Ostchem, практично повністю припинивши подачу залізничних напіввагонів, за допомогою яких здійснюється транспортування азотних добрив українським аграріям", - йдеться у повідомленні прес-служби Ostchem, пише ЕП.
Як відзначили в прес-службі, критична ситуація склалася на підприємствах Черкаський "Азот" і "Рівнеазот".
"Якщо найближчим часом подача рухомого складу не відновиться, азотні підприємства Ostchem будуть змушені повністю зупинити свою роботу, що в свою чергу ставить під загрозу осінню посівну кампанію для українського АПК", - заявили в компанії.
За інформацією Ostchem, 50% продукції транспортується за допомогою рухомого складу компанії "Укрзалізниця". Добова потреба кожного підприємства в вагонах в середньому становить 200 одиниць.
Керівники трьох азотних підприємств Ostchem - Черкаський "Азот", "Рівнеазот" та Сєвєродонецький "Азот" звернулися з відкритими листами до голови уряду Володимира Гройсмана і голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова з проханням врегулювати ситуацію, що склалася.
Нагадуємо, НАБУ домоглося визнання недійсною угоди між ПАТ "Азот" та ПАТ "Черкасиобленерго", за якою інтересам держави завдано збитків на суму понад 57 млн гривень.
Вищий господарський суд України 3 серпня підтримав задоволення відповідного позову НАБУ в повному обсязі, залишивши без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій.
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