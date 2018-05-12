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Виробники реагентів для очищення води завищували ціни, - АМКУ

Постачальники в окремих випадках встановлювали націнку до 70%
Антимонопольний комітет проаналізував структуру і специфіку функціонування ринків виробництва і реалізації реагентів хлорної групи, в результаті чого було виявлено ряд порушень.
Виробники реагентів для очищення води завищували ціни, - АМКУ Фото: gettyimages.com

АТ "Дніпроазот" - єдиний виробник реагентів для очищення питної води в Україні, проти якого комітетом було відкрито справу за ознаками зловживання монопольним домінуючим становищем.

"За останні три роки виявлено порушення законодавства про захист економічної конкуренції — змови серед учасників торгів", -  йдеться в повідомленні прес-служби АМКУ.

Так, постачальники в окремих випадках встановлювали націнку до 70%, а в ході торгів узгоджували свої дії.

Як підкреслюють в АМКУ, це "істотно підвищувало кінцеву вартість реагентів і впливало в кінцевому рахунку на тариф споживання питної води для населення".

За даними відомства, відпускна ціна виробника реагенту була на рівні 5,3 тис грн за тонну.

У зв'язку з цим Антимонопольний комітет 4 грудня наклав штраф на "Гіпохлорсервіс" і компанію "Хлортехвод" в розмірі 109,5 тис грн для кожного.

Аналогічні ознаки порушення у вигляді змови на торгах в процедурах закупівель виявлено в 10 областях України.

Найближчим часом Комітетом будуть розглянуті нові справи, що стосуються порушення законодавства про захист економічної конкуренції при закупівлях реагентів для знезараження питної води.

Нагадаємо, 20 липня акціонерне товариство "Дніпроазот" відновило роботу цехів хлорної групи.

Додамо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства.

Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води.

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05 12 2018 12:18
ТЕГИ: АМКУ, ціни, ХЛОР
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