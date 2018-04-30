Виробництво на ОПЗ зупинили через припинення поставок газу

У повідомленні "Укртрансгазу" йдеться про припинення газопостачання з 26 квітня

Роботу "Одеського припортового заводу" повністю припинили через припинення поставок газу.

"Сьогодні ухвалили рішення про повну зупинку ОПЗ. Причина - отримання повідомлення від "Укртрансгазу" про порушення компанією ВЕК (Всеукраїнська енерго компанія, - ред.) умов договору транспортування газу на ОПЗ і припинення подачі газу на завод", - повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик на сторінці Facebook.

В повідомленні "Укртрансгазу" значиться, що компанія 26 квітня в 7:00 припиняє транспортування природного газу газу ТОВ "Всеукраїнська енерго компанія" в точці виходу з газотранспортної системи, до якої підключена газорозподільна система ПАТ "Одесагаз". Говориться про необхідність припинення розподілу природного газу постачальника ВЕК, які приєднані до мереж "Одесагаз", у зв'язку з цим просять припинити розподіл газу для потреб ОПЗ.

Як відомо, ПАТ "Одеський припортовий завод" є найбільшим боржником ПАТ "Укртрансгаз" серед промислових підприємств України і станом на 31 січня 2018 року заборгував 473,3 млн гривень.

Нагадаємо, 29 січня 2018 року на Одеський припортовий завод почав надходити газ за давальницькою схемою, що створило можливість для запуску підприємства.

У листопаді 2017 року Одеський припортовий завод припинив роботу через вихід з ладу одного з агрегатів. При цьому, на підприємстві не змогли спрогнозувати можливість відновлення роботи підприємства в майбутньому, оскільки ОПЗ може працювати тільки за давальницькою схемою, а регулярні зупинки заводу ставлять під загрозу виконання умов договору та контрактів з покупцями.

Фонд державного майна запланував виставити Одеський припортовий завод (99,567%) на продаж у лютому, а "Центренерго" (78,29% ) - у червні наступного року.