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Вирок про конфіскацію грошей Януковича засекретили через інтереси слідства, - ГПУ

Заступник генпрокурора також повідомив, що конфісковані кошти вже 8 місяців знаходяться у державній скарбниці і можуть витрачатися на потреби країни
Рішення засекретити вирок Краматорського суду про конфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Януковича було пов'язане перш за все з інтересами слідства.
Вирок про конфіскацію грошей Януковича засекретили через інтереси слідства, - ГПУ Фото: hromadske.ua

Про заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін в ефірі "Громадського радіо".

Розслідування щодо можливої ​​причетності компанії Investment Capital Ukraine до виведення з України коштів ще триває.

"Більше року тому ми допитали керівника цієї компанії, ми взяли під сумнів документи, що підтверджують легальність коштів і фінансових угод. Тому ми більше двох місяців тому відправили запит для проведення економічної експертизи в одну з судових експертних установ України. Зараз експертиза триває", - сказав Єнін.

Заступник генпрокурора додав, що діяльність посадових осіб як цієї компанії, так і державних банків і Нацбанку України є предметом цілого ряду інших кримінальних проваджень, здійснюваних в Генпрокуратурі і НАБУ.

Як зазначив Єнін, вироку Краматорського суду передувало близько 30 інших вироків. Таким чином, до кримінальної відповідальності притягнуто понад 20 фізичних осіб.

Серед них, як зазначив заступник генерального прокурора, є і чиновники вищого рівня, наприклад, заступники глав міністерств при Вікторі Януковичі.

Заступник генпрокурора також повідомив, що конфісковані кошти вже 8 місяців знаходяться у державній скарбниці і можуть витрачатися на потреби країни.

"У липні минулого року парламент України одноголосно проголосував за цільове використанням цих коштів на соціальні проекти, наприклад, будівництво доріг, медицину, освіту і забезпечення обороноздатності країни", - уточнив Єнін.

Нагадаємо, 10 січня телеканал Al Jazeera з Катару оприлюднив 95-сторінковий текст вироку Краматорського райсуду від 28 березня 2017 року, пізніше засекречений як такий, що містить держтаємницю. 

Також, згідно з документом, українська інвестиційна компанія ICU (Investment Capital Ukraine) допомагала Віктору Януковичу вивести з країни $ 1,5 млрд у період з 2012 по 2014 рік.

Група ICU створена в червні 2006 року, надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування.

У 2014 році новопризначена голова Національного банку України Валерія Гонтарєва пішла з поста глави ради директорів групи Інвестиційний Капітал Україна (ICU) і продала свою частку групі. 

Згодом Єнін заявив, що Генпрокуратура не може ні підтвердити, ні спростувати справжність тексту вироку Краматорського райсуду про спецконфіскацію $1,5 млрд Віктора Януковича, яку оприлюднив канал Al Jazeera.

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