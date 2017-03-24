Вища рада правосуддя не звільнила суддю Віктора Кицюка

Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася звільнити суддю Печерського райсуду столиці Віктора Кицюка.

"Тут спрацював прецедент Чауса, який ВРП створила рік тому, - за одне незаконне рішення не карають. А інші - ігноруються", - повідомив у Facebook адвокат Роман Маселко.

Маселко наголосив, що ВРП не відреагувала на факт наявності кримінального провадження щодо Кицюка і не скористалась правом ініціювати дисциплінарне провадження за іншими фактами, яке передбачено п.10 ст. 49 закону "Про Вищу раду правосуддя".

"Це рішення черговий доказ, що ВРП продовжує закривати очі на численні факти замовності цих рішень, які не мали нічого спільного з правосуддям. Мабуть, має намір саме таке кривосуддя зберегти", - додав адвокат.

Він також нагадав, що Кицюк підтвердив, що його рідна сестра була помічником голови Печерського райсуду Інни Отрош.

"Вона мала повноваження здійснювати авторозподіл справ. А в рамках кримінального провадження було встановлено, що в авт. систему було втручання і так сталось, що усі справи Автомайдану розглядались Кицюком та Царевич", - резюмував Маселко.

Нагадаємо, що 4 березня 2015 року Верховна Рада дала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка й Оксани Царевич.

10 березня, Вища кваліфікаційна комісія відсторонила суддів Печерського суду Сергія Вовка, Оксану Царевич та Віктора Кицюка від посад на два місяці.

Царевич і Кицюка підозрюють у тому, що вони винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану та в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні минулого року.

11 березня суд відпустив Оксану Царевич, зобов'язавши носити електронний браслет.

Згодом Апеляційний суд міста Києва залишив у силі рішення першої інстанції, за яким суддя Сергій Вовк може залишатися на волі.