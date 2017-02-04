Вища рада правосуддя відправила на підвищення кваліфікації суддю, яка переслідувала Автомайдан

Весь цей час суддя отримуватиме зарплату, але без надбавок

Вища рада правосуддя вирішила направити суддю Подільського райсуду Києва Світлану Богінкевич, яка причетна до переслідування активістів Майдану, на курси підвищення кваліфікації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат "Автомайдану" Роман Маселко.

За його словами, 31 березня Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Подільського райсуду Києва Світлану Богінкевич, та застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя на 2 місяці з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу та направленням до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації з подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності здійснювати правосуддя.

Таким чином ВРП "встановила грубі порушення з боку судді, але замість того, щоб звільнити її, направляє повчитись до Школи суддів". Весь цей час суддя буде отримувати зарплату, лише без надбавок.

"Суддя Богінкевич розглянула 3 справи щодо водіїв, які у грудні 2013 року їздили до Межигір'я, і усіх позбавила прав керування, без будь-якого доказу їх вини. Один з водіїв взагалі не їхав там, де він начебто щось порушив", – зазначив адвокат.

За словами Маселко, ВРП "вперто ігнорує факти, що судді виносили такі рішення не через брак кваліфікації, а під тиском і за вказівкою адміністрації президента".

"ВРП покриває ці факти і вперто переконує, що це "просто судді були неграмотні", отже хоче зберегти можливість влади впливати на суддів", – зауважив адвокат.

Нагадаємо, що 4 березня 2015 року Верховна Рада дала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва – Сергія Вовка, Віктора Кицюка й Оксани Царевич.

10 березня, Вища кваліфікаційна комісія відсторонила суддів Печерського суду Сергія Вовка, Оксану Царевич та Віктора Кицюка від посад на два місяці. Царевич і Кицюка підозрюють у тому, що вони винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану та в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні минулого року.

11 березня суд відпустив Оксану Царевич, зобов'язавши носити електронний браслет.

Згодом Апеляційний суд міста Києва залишив у силі рішення першої інстанції, за яким суддя Сергій Вовк може залишатися на волі.

Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася звільнити суддю Печерського райсуду столиці Віктора Кицюка.