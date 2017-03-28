Вища рада правосуддя відсторонила начальницю Чауса

Її підозрюють у порушеннях за часів Революції гідності

Голову Дніпровського районного суду Києва Нелю Ластівку відсторонено від здійснення правосуддя відповідно до рішення третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 27 березня.

Разом із нею відсторонено суддю Вишгородського районного суду Київської області Володимира Підкурганного, повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя.

Термін дії відсторонення суддів - до прийняття Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення або до скасування рішення дисциплінарної палати.

Як зазначає профільне видання "Судово-юридична газета", 23 січня 2014 року Ластівка позбавила прав на керування транспортним засобом на чотири і шість місяців трьох осіб, які, за версією ДАІ, відмовилися зупинитися на вимогу інспекторів ДАІ 29 грудня 2013 року під час автопробігу в резиденцію "Межигір'я". Предметом розгляду Дисциплінарної палати стала заява одного з водіїв - киянина Євгена Кузьмінського, якого Ластівка позбавила прав на чотири місяці.

Доповідач у дисциплінарній справі Алла Олійник заявила, що рішення Ластівки не було належним чином мотивоване, а протокол і рапорт ДАІ містили протиріччя, причину яких суддя не з'ясувала. Наприклад, рапорт і протокол ДАІ містили різні адреси вчиненого Євгеном Кузьмінським правопорушення. Тому Олійник вирішила, що в рішенні судді вбачається порушення презумпції невинуватості.

На свій захист Ластівка визнала, що документи ДАІ дійсно містили неточності, але зазначила, що в судовому засіданні зробила все можливе для об'єктивного розгляду справи.

У підсумку третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя прийняла рішення рекомендувати суддю Нелю Ластівку до звільнення.

Підкурганний теж відзначився рішеннями про позбавлення прав шістьох учасників автопробігу від 29 грудня 2013 року.

Як відомо, 2 березня суд у Кишиневі заарештував розшукуваного Україною за підозрою в отриманні великого хабара суддю Миколу Чауса на 15 діб.

Напередодні його заарештували в Молдові, при цьому обрання йому запобіжного заходу у Молдові проходило у справі про порушення правил перетину кордону.

Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства. Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.