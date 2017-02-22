Вища рада правосуддя відсторонила від посади двох суддів за рішення проти активістів Майдану

З моменту винесення вказаного рішення судді вважаються відстороненими від посади

Вища рада правосуддя відсторонила від посади двох суддів за винесення рішень проти активістів Євромайдану.

20 лютого друга Дисциплінарна палата ВРП внесла подання ради про звільнення судді Червонозаводського районного суду Харкова Марини Міндарьової і Дніпровського райсуду Києва Олександра Федюка, повідомляє "LB.ua" з посиланням на прес-службу Ради.

З моменту винесення вказаного рішення судді вважаються відстороненими від посади до моменту, коли ВРП звільнить їх або скасує вердикт Дисциплінарної палати.

Судді Міндарьова і Федюк під час Євромайдану виносили рішення про арешт затриманих активістів.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя не змогла зупинити повноваження члена ВРП Павла Гречківського на прохання Генпрокуратури.