НОВИНИВища рада правосуддя відсторонила від посади двох суддів за винесення рішень проти активістів Євромайдану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вища рада правосуддя відсторонила від посади двох суддів за рішення проти активістів Майдану
З моменту винесення вказаного рішення судді вважаються відстороненими від посади
Фото: dt.ua
20 лютого друга Дисциплінарна палата ВРП внесла подання ради про звільнення судді Червонозаводського районного суду Харкова Марини Міндарьової і Дніпровського райсуду Києва Олександра Федюка, повідомляє "LB.ua" з посиланням на прес-службу Ради.
З моменту винесення вказаного рішення судді вважаються відстороненими від посади до моменту, коли ВРП звільнить їх або скасує вердикт Дисциплінарної палати.
Судді Міндарьова і Федюк під час Євромайдану виносили рішення про арешт затриманих активістів.
Нагадаємо, що Вища рада правосуддя не змогла зупинити повноваження члена ВРП Павла Гречківського на прохання Генпрокуратури.
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