Вища рада правосуддя вперше дала дозвіл на арешт судді
Генпрокуратура підозрює його у вимаганні та бажанні отримання неправомірної вигоди за рахунок учасників справи, яку він веде, інформує "Громадське".
Прокуратура просила про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, оскільки слідство вважає, що він може чинити тиск на свідків і користуватися зв'язками в правоохоронних органах з метою уникнення правосуддя.
Крім того, прокуратура підозрює, що суддя може спотворити або знищити докази по справі і чинити тиск на суддів, на яких перерозподілено справу, в якій Бобовського підозрюють у вчинені неправомірних дій. Також є оперативні данні, що суддя може виїхати за кордон і переховуватися від органів слідства.
"Громадське" відзначає, що це перший випадок коли Вища рада правосуддя розглядала питання надання згоди на отримання судді під вартою, оскільки до початку реформи судочинства питання недоторканості суддів було в компетенції Верховної Ради.
Нагадаємо, що 5 січня набув чинності закон "Про Вищу раду юстиції".
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