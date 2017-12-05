ПОЛІТИКА НОВИНИВища рада правосуддя звільнила 91 суддю з окупованого Криму і Севастополя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вища рада правосуддя звільнила 91 суддю з Криму
Дії зазначених суддів підривають авторитет правосуддя
Фото: з вільних джерел
Таке рішення було прийнято в ході засідання 11 травня, йдеться на сайті ВРП.
"Вказані судді, перебуваючи у статусі суддів України, здійснювали судочинство та ухвалювали судові рішення на підставі законодавства та іменем Російської Федерації, російською мовою з використанням символів іншої держави або зверталися із заявами до Вищої кваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації про рекомендування їх на посади суддів незаконно утвореної Республіки Крим у складі Російської Федерації... ", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, "дії зазначених суддів підривають авторитет правосуддя" і є істотним дисциплінарним проступком.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 05 2017 07:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану