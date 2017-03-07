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Вищий адміністративний суд України сьогодні розгляне позов Артеменка до Порошенка та ВР

Екс-нардеп прагне скасування указу про позбавлення його українського громадянства та оскаржує дострокове припинення своїх повноважень як народного депутата
Вищий адміністративний суд України сьогодні, 3 липня, розгляне позов екс-нардепа Андрія Артеменка до Президента Петра Порошенка щодо визнання незаконним та скасування указу про позбавлення українського громадянства.
Вищий адміністративний суд України сьогодні розгляне позов Артеменка до Порошенка та ВР Андрій Артеменко Фото: pr.gov.ua

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

Позов Артеменка до глави держави розгляне колегія суддів другої судової палати ВАСУ о 16:00.

Крім того, на 14:00 заплановано засідання колегії суддів першої судової палати ВАСУ щодо позову Артеменка до Верховної Ради про дострокове припинення його повноважень як народного депутата.

Нагадаємо, 5 травня в Державній міграційній службі заявили, що Президент наприкінці квітня підписав указ про позбавлення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка, оскільки той має також громадянство Канади (вітчизняне законодавство передбачає, що свідоме набуття іншого громадянства призводить до втрати українського). Про канадське громадянство Артеменко заявив наприкінці лютого сам.

Артеменко звернувся до Вищого адміністративного суду з проханням визнати незаконним і скасувати указ президента про припинення його українського громадянства.

Крім того, після указу Президента про позбавлення громадянства 16 травня Верховна Рада схвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Андрія Артеменка. Екс-депутат також просить Вищий адміністративний суд визнати незаконним і скасувати це рішення парламенту.

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